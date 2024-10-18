Військовий збір в Україні підвищують: хто і скільки повинен буде платити за новим законом

Закон про підвищення податків найближчими днями буде підписаний президентом Володимиром Зеленським і набуде чинності. Військовий збір зросте з 1,5 до 5%.

Про те, як підвищення військового збору позначиться на зарплатах, у матеріалі РБК-Україна .

Військовий збір в Україні береться з усіх доходів громадян. Насамперед це стосується зарплати, яка становить близько 60% у доходах громадян (останні дані Держстат публікував ще до війни).

Закон застосовуватиметься заднім числом і підвищить військовий збір уже із зарплати за жовтень.

Наразі ставка податку з громадян складається з двох частин: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18% та військовий збір – 1,5%, у сумі 19,5%. За новим законом ставка зросте до 23%, оскільки військовий збір підвищать до 5%.

Наприклад, зараз середня зарплата становить близько 20 тисяч гривень до вирахування податків. З неї береться 18% ПДФО – 3600 гривень та 1,5% військового збору – 300 гривень. У сумі – 3900 гривень.

Вже із зарплати за жовтень візьмуть 3600 гривень та 1000 гривень (5%) військового збору. У результаті податок зросте на 700 гривень до 4700 гривень.

Хто компенсує підвищення податків

Підвищення податків торкнеться насамперед бюджетників, яким автоматично знімуть гроші із зарплати.

Виникнуть труднощі і у співробітників компаній, які платять "білу зарплату". За даними опитування серед компаній Європейської бізнес-асоціації, 55% учасників наголосили, що не зможуть компенсувати різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.

Готові компенсувати зниження реального доходу працівників 14%, а частково – 13%. І 6% готові повністю компенсувати.

Коли набирає чинності закон і кого він стосується

Згідно із законом, "доходи платників військового збору, нараховані за результатами податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)".

Водночас Рада визначила, що залишається ставка 1,5% з військових та співробітників силових відомств. Це стосується військовослужбовців та працівників Збройних сил України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

Крім того, військовий збір не береться з пенсій (близько чверті доходів громадян) та соціальних виплат.