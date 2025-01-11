Військовий розповів про тактику росіян у Курській області

"Зараз тактика росіян на Курщині дуже змінилась. Вони нагнали сюди свого м’яса і проводять штурмові дії великою кількістю людей. Просто валять ордою, як у часи Другої світової, по 20-30 людей", - розповів він.

Український військовий визнає, що ця тактика, на певних ділянках є успішною.

"Окупанти викликають на себе артилерійський вогонь і fpv-удари. Заскакують в посадки і вже там приходиться вступати в бій нашій піхоті і штурмовикам. Тому зараз, одне із завдань - збільшення кулеметних засідок, нарощення позицій і кількості особового складу", - продовжує Ноздряков.

Крім того, роль дронів, за словами комбата, тут і зараз надзвичайно велика через нестабільний зв’язок, визначальним є ще артилерійські системи, особливо з касетними боєприпасами.

"Касетки" - дуже ефективний і потрібний засіб, але лімітований. Дві-три гармати і половина з цих численних колон, яка йде полями по 20-30 людей, буде знищена", - констатував він.

Наразі, як каже Ноздряков, нйбільша складність для українських військ - перевага в людському ресурсі противника, але ворог не цінує цей ресурс та не рахується зі своїми втратами.

"Просто посилають людей на м’ясо без конкретної мети, без постановки нормальної задачі", - констатує комбат.