Военный рассказал о тактике россиян в Курской области

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда своего мяса и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек", - рассказал он.

Украинский военный признает, что эта тактика, на определенных участках является успешной.

"Оккупанты вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv-удары. Заскакивают в посадки и уже там приходится вступать в бой нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас, одна из задач - увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", - продолжает Ноздряков.

Кроме того, роль дронов, по словам комбата, здесь и сейчас чрезвычайно велика из-за нестабильной связи, определяющим является еще артиллерийские системы, особенно с кассетными боеприпасами.

"Кассеты" - очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Две-три пушки и половина из этих многочисленных колонн, которая идет полями по 20-30 человек, будет уничтожена", - констатировал он.

Сейчас, как говорит Ноздряков, самая большая сложность для украинских войск - преимущество в человеческом ресурсе противника, но враг не ценит этот ресурс и не считается со своими потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", - констатирует комбат.