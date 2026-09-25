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Випередили США: в Україні навчили дрони точно десантувати НРК у тил ворога (відео)

13:12 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Випередили США: в Україні навчили дрони точно десантувати НРК у тил ворога (відео) Фото: скриншот з відео (Brave1)
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Бійці батальйону НРК Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади розробили технологію високоточного десантування бойового наземного робота на десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз кластера Brave1.

Як працює технологія "сумчастих" дронів

Подібні системи, відомі у світі як marsupials ("сумчасті"), у США розробляли понад 30 років, але так і не довели до бойового застосування, зазначають у Brave1.

У "сумчастій" схемі один дрон доставляє інший безпосередньо в зону виконання завдання. Для реалізації цього підходу в Alter Ego розробили власний спеціалізований наземний роботизований комплекс "Десантник", а також рішення для точного скиду з дрона-бомбера.

Це дозволяє висаджувати бойового робота вглибині тилу противника, на дистанції, недосяжній для наземного пересування НРК своїм ходом.

Весь шлях від ідеї до бойового застосування розробки зайняв 10 днів. За словами військових, це поки унікальна для України тактика, яку освоїли лише декілька підрозділів.

Які результати показав "Десантник" у бою

На рахунку "Десантника" вже є підтверджені ураження - зокрема, знищені укриття та особовий склад противника. Оборонний кластер Brave1 звернув увагу на розробку та допоміг підрозділу знайти виробника для переходу від прoтотипів до серійного виробництва, що має дозволити масштабувати рішення на інші частини.

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Схожу тактику незадовго до цього вперше застосував і Третій армійський корпус - підрозділ ударних наземних комплексів "NC13" у складі Третьої окремої штурмової бригади десантував НРК-камікадзе з важких бомберів "Грифон" на понад 10 кілометрів углиб тилу під час операції "Вівальді". За словами командира підрозділу з позивним "Макар", бійці працюють за цією схемою вже близько чотирьох-п'яти місяців, а успішність операцій зі скидання роботів становить приблизно 80%.

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