Військовий облік у 17 років: за що юнакам загрожує штраф до 25 тисяч гривень

Коли і кому потрібно ставати на військовий облік

Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників. Цьогоріч це стосується хлопців 2009 року народження.

Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як можна стати на військовий облік

Постановка на облік можлива двома способами:

онлайн - через електронну ідентифікацію в застосунку " Резерв+" (електронний кабінет призовника);

- через електронну ідентифікацію в застосунку " (електронний кабінет призовника); особисто - під час відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Які документи потрібні при особистому візиті

Під час звернення до ТЦК та СП необхідно надати:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади;

довідку ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ про освіту з додатками;

довідку з місця навчання або роботи (за наявності);

чотири фотокартки 35×45 мм без головного убору;

інші документи - за потреби.

Чи потрібно проходити ВЛК

Під час взяття на військовий облік проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Медичний огляд стане обов’язковим пізніше - перед направленням на базову військову службу або початком практичних занять із базової загальновійськової підготовки.

Хто не підлягає взяттю на облік

На військовий облік не беруться лише юнаки, які:

відбувають покарання в установах виконання покарань;

перебувають під дією примусових заходів медичного характеру.

Що робити, якщо не став на облік вчасно

Юнаки, які не стали на військовий облік у встановлені строки, зобов’язані особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати необхідні документи.

Несвоєчасна постановка на облік або порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.

Коли затримка вважається поважною

Звільнення від відповідальності можливе за наявності документально підтверджених причин, зокрема:

проблем зі здоров’ям;

стихійних лих або надзвичайних обставин;

перебування чи проживання на тимчасово окупованій території або в районі бойових дій.

У таких випадках затримка постановки на облік вважається виправданою.