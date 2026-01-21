Військовий облік у 17 років: за що юнакам загрожує штраф до 25 тисяч гривень

З 1 січня в Україні триває взяття на військовий облік юнаків, яким у 2026-му виповнюється 17 років. Процедура є обов’язковою і триватиме до 31 липня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників. Цьогоріч це стосується хлопців 2009 року народження.
Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Постановка на облік можлива двома способами:
Під час звернення до ТЦК та СП необхідно надати:
Під час взяття на військовий облік проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Медичний огляд стане обов’язковим пізніше - перед направленням на базову військову службу або початком практичних занять із базової загальновійськової підготовки.
На військовий облік не беруться лише юнаки, які:
Юнаки, які не стали на військовий облік у встановлені строки, зобов’язані особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати необхідні документи.
Несвоєчасна постановка на облік або порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.
Звільнення від відповідальності можливе за наявності документально підтверджених причин, зокрема:
У таких випадках затримка постановки на облік вважається виправданою.
Нещодавно уряд ухвалив постанову №1632, якою затвердив порядок реалізації експериментального проекту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином процедура постановки на облік стала простішою.
Відповідно до змін, юнакам, які досягли 17-річного віку, більше не потрібно особисто відвідувати ТЦК та проходити військово-лікарську комісію для взяття на військовий облік, що традиційно проводиться щороку з 1 січня до 31 липня.