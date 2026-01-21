Военный учет в 17 лет: за что юношам грозит штраф до 25 тысяч гривен

С 1 января в Украине продолжается постановка на военный учет юношей, которым в 2026-м исполняется 17 лет. Процедура является обязательной и продлится до 31 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.
Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников. В этом году это касается парней 2009 года рождения.
Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Постановка на учет возможна двумя способами:
При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить:
При постановке на военный учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Медицинский осмотр станет обязательным позже - перед направлением на базовую военную службу или началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
На военный учет не берутся только юноши, которые:
Юноши, которые не стали на военный учет в установленные сроки, обязаны лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и подать необходимые документы.
Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил военного учета влечет за собой административную ответственность.
Освобождение от ответственности возможно при наличии документально подтвержденных причин, в частности:
В таких случаях задержка постановки на учет считается оправданной.
Недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Таким образом процедура постановки на учет стала проще.
Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, больше не нужно лично посещать ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на воинский учет, которая традиционно проводится ежегодно с 1 января по 31 июля.