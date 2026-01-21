RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Военный учет в 17 лет: за что юношам грозит штраф до 25 тысяч гривен

Что надо знать о военном учете 17-летних в 2026 году (фото иллюстративное: facebook com OOTCKSP)
Автор: Василина Копытко

С 1 января в Украине продолжается постановка на военный учет юношей, которым в 2026-м исполняется 17 лет. Процедура является обязательной и продлится до 31 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

Когда и кому нужно становиться на военный учет

Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников. В этом году это касается парней 2009 года рождения.

Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как можно стать на военный учет

Постановка на учет возможна двумя способами:

  • онлайн - через электронную идентификацию в приложении "Резерв+" (электронный кабинет призывника);
  • лично - во время посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Какие документы нужны при личном визите

При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписку из реестра территориальной громады;
  • справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
  • свидетельство о рождении;
  • документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  • документ об образовании с приложениями;
  • справку с места учебы или работы (при наличии);
  • четыре фотографии 35×45 мм без головного убора;
  • другие документы - при необходимости.

Нужно ли проходить ВВК

При постановке на военный учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Медицинский осмотр станет обязательным позже - перед направлением на базовую военную службу или началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Кто не подлежит постановке на учет

На военный учет не берутся только юноши, которые:

  • отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
  • находятся под действием принудительных мер медицинского характера.

Что делать, если не стал на учет вовремя

Юноши, которые не стали на военный учет в установленные сроки, обязаны лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и подать необходимые документы.

Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил военного учета влечет за собой административную ответственность.

Когда задержка считается уважительной

Освобождение от ответственности возможно при наличии документально подтвержденных причин, в частности:

  • проблем со здоровьем;
  • стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств;
  • пребывания или проживания на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.

В таких случаях задержка постановки на учет считается оправданной.

Изменения в постановке на военный учет

Недавно правительство приняло постановление №1632, которым утвердило порядок реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Таким образом процедура постановки на учет стала проще.

Согласно изменениям, юношам, достигшим 17-летнего возраста, больше не нужно лично посещать ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на воинский учет, которая традиционно проводится ежегодно с 1 января по 31 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВоинский учет