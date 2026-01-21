Военный учет в 17 лет: за что юношам грозит штраф до 25 тысяч гривен

Когда и кому нужно становиться на военный учет

Ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников. В этом году это касается парней 2009 года рождения.

Данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как можно стать на военный учет

Постановка на учет возможна двумя способами:

онлайн - через электронную идентификацию в приложении " Резерв+" ( электронный кабинет призывника);

- через электронную идентификацию в приложении " электронный кабинет призывника); лично - во время посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Какие документы нужны при личном визите

При обращении в ТЦК и СП необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

выписку из реестра территориальной громады;

справку ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

документ об образовании с приложениями;

справку с места учебы или работы (при наличии);

четыре фотографии 35×45 мм без головного убора;

другие документы - при необходимости.

Нужно ли проходить ВВК

При постановке на военный учет проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Медицинский осмотр станет обязательным позже - перед направлением на базовую военную службу или началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Кто не подлежит постановке на учет

На военный учет не берутся только юноши, которые:

отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;

находятся под действием принудительных мер медицинского характера.

Что делать, если не стал на учет вовремя

Юноши, которые не стали на военный учет в установленные сроки, обязаны лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания и подать необходимые документы.

Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил военного учета влечет за собой административную ответственность.

Когда задержка считается уважительной

Освобождение от ответственности возможно при наличии документально подтвержденных причин, в частности:

проблем со здоровьем;

стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств;

пребывания или проживания на временно оккупированной территории или в районе боевых действий.

В таких случаях задержка постановки на учет считается оправданной.