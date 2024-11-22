Військовий облік для 16-річних юнаків: коли ставати і що буде, якщо цього не зробити

Коли і як ставати на облік 16-річним юнакам

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме статті 14, взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

"Процедура реєстрації розпочинається, коли юнак досягає 16 років, тобто протягом цього року він має з'явитися у територіальний центр комплектування (ТЦК) для проходження первинного обліку. Це включає медичний огляд і отримання військово-облікового документа", – говорить Тернова.

Вона наголошує, що в українському законодавстві визначено, що щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Призовникам військово-обліковий документ на бланку оформляють та видають районним (міським) ТЦК та СП або його відділом.

Що буде, якщо не встати на облік вчасно

"Потрібно розуміти, що якщо юнаки не встануть на облік, то за це передбачена адміністративна відповідальність, а саме за порушення правил обліку може бути накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", – каже Тернова.

Нагадаємо, що штраф від ТЦК можна оскаржити протягом 10 днів із моменту його призначення. Якщо порушник не збирається цього робити, то має його оплатити протягом 15 днів, інакше сума подвоюється автоматично.

Також за неоплату штрафу виконавча служба має право накласти арешт на банківські рахунки порушника, рухоме та нерухоме майно. Але, якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельну ділянку не мають права примусово продати, аби оплатити штраф.

Чи мають право 16- і 17-річні юнаки виїжджати за кордон

Під час дії воєнного стану юнаки віком 16-17 років мають право перетинати державний кордон України. Заборона діє тільки на виїзд чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Втім прикордонники можуть у юнаків вимагати пред'явити документ, який підтверджує, що хлопець встав на військовий облік призовників.