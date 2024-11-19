Чи можна подати документи на відстрочку, якщо вже вручили повістку: важливе пояснення

Під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії чоловіків призовного віку мають право на відстрочку від мобілізації.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можна подавати документи у ТЦК на відстрочку, якщо чоловіку вже виписали повістку.

Чи можна отримати відстрочку, якщо вже вручили повістку

"Отримання повістки не означає автоматичний призов. Якщо у вас є законні підстави для відстрочки, наприклад, навчання, догляд за дитиною, неналежний стан здоров’я тощо, ви маєте право подати заяву про відстрочку", – каже юрист.

Що потрібно зробити:

зберіть необхідні документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Це можуть бути довідки з навчального закладу, медичні довідки, свідоцтво про народження дитини тощо

напишіть заяву про надання відстрочки та додайте до неї копії всіх необхідних документів. Заяву подайте до ТЦК та СП за місцем вашої реєстрації. Під час явки повідомте про обставини, що надають вам право на відстрочку, та подайте відповідні документи

попри подану заяву, можливо, доведеться пройти ВЛК для підтвердження підстав для відстрочки

"Якщо вам відмовляють у відстрочці без достатніх підстав, ви маєте право оскаржити це рішення в адміністративному порядку або через суд", – говорить Франчук.

Які нюанси потрібно врахувати

"Чим швидше ви подасте заяву, тим швидше буде розглянуто ваше питання. Якщо у вас виникнуть труднощі або ви не впевнені в правильності оформлення документів, зверніться за консультацією до юриста", – радить експерт.

За його словами, подача заяви у ТЦК захистить права військовозобов'язаного чоловіка і гарантуватиме, що його не призвуть на військову службу, якщо він має законні підстави на відстрочку.

"Також подання заяви допоможе уникнути непорозумінь та конфліктних ситуацій з ТЦК та СП. Головне – діяти оперативно і забезпечити наявність усіх документів, щоб довести ваше право на відстрочку", – наголошує Франчук.