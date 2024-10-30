Що буде, якщо не сплатити штраф за неоновлення даних: пояснення юриста

Військовозобов'язані громадяни повинні актуалізувати свої персональні дані у ТЦК та СП, у ЦНАПах, або через мобільний застосунок Резерв+. За неоновлення даних чоловікам загрожує штраф до 25,5 тис. гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Зала про те, що буде, якщо чоловік не сплатить штраф за неоновлення військово-облікових даних.

Що буде, як людина не сплатить штраф за неоновлення даних

"Сьогодні питання штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК набуває все більшої актуальності. Якщо не оновити їх, то особі загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, а у випадку несплати передбачено додаткові санкції", – каже Зал.

Юрист радить у разі надходження від ТЦК постанови про накладення штрафу уважно ознайомитись з його змістом.

"Якщо ви вважаєте штраф неправомірним, у вас є 10 днів для його оскарження з моменту отримання документа", – пояснює експерт.

Штраф підлягає сплаті протягом 15 днів. За відсутності оплати або відомостей про оскарження постанови, матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання, а сума штрафу автоматично подвоюється.

"Крім того, виконавча служба має право накласти арешт на ваші банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно. Водночас, якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", – каже Зал.

Аби уникнути арешту рахунків чи майна, експерт радить уважно ставитися до всіх постанов та, за потреби, своєчасно скористатися правом на оскарження або оплатити штраф у встановлені терміни.

Що треба знати про оновлення персональних даних

Згідно з новим законом, що вступив в дію 18 травня 2024 року, кожен військовозобов'язаний має актуалізувати свої дані у ТЦК. Це потрібно зробити протягом 7 днів від дати зміни персональних даних.

У військкомати треба повідомляти про зміну:

сімейного стану

місця проживання

номера мобільного та адреси електронної пошти

освіти

місця роботи

посади

стану здоров'я (якщо встановлена інвалідність або змінилась група)

У разі виявлення несвоєчасного оновлення даних на громадянина накладуть штраф за порушення правил військового обліку. У ряді випадків у суді можна оскаржити штраф, якщо довести, що у людини були вагомі причини, які не дозволили їй вчасно оновити дані.

Які є вагомі причини для несвоєчасного оновлення даних: