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У ДПСУ розповіли, чи обмежені в праві перетину кордону юнаки до 17 років

Четвер 17 жовтня 2024 10:54
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У ДПСУ розповіли, чи обмежені в праві перетину кордону юнаки до 17 років Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Юнаки віком 16-17 років мають право вільно перетинати державний кордон України. Обмеження стосуються лише чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми не ведемо статистику за віком, за статтю, для того, щоб я міг вам зараз відразу повідомити такі дані. Але зазначу, що юнаки 16-17 років не обмежені в праві перетину кордону. Обмеження стосуються виключно громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60", - заявив він.

За словами Демченко, суттєвого збільшення кількості виїздів з України, як це було у 2022 році, не спостерігається.

Раніше Одеський обласний ТЦК та СП раніше звернувся до підлітків та їхніх батьків із нагадуванням про приписку юнаків 2007 року народження, які повинні з'явитися на призовні дільниці. Приписці підлягають усі допризовники.

Крім того, військові нагадали, що щороку з січня до березня на облік стають українські чоловіки, яким виповнюється 17 років. Це здійснюється у районних або міських територіальних центрах комплектування за місцем проживання.

Також Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з новими правилами, персональні дані всіх українських чоловіків віком від 16 до 60 років будуть внесені до реєстру "Оберіг". Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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