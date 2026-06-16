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Військовий літак розбився на Хмельниччині: перші подробиці

19:55 16.06.2026 Вт
1 хв
Очевидці припускають, що це міг бути винищувач
aimg Юлія Акимова aimg Дмитро Левицький
Фото: літак зазнав авіакатастрофи в Україні (Getty Images)

Український військовий літак розбився сьогодні, 16 червня, у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Джерела РБК-Україна поки не уточнюють, який саме літак зазнав авіакатастрофи.

Однак місцеві Telegram-канали пишуть, що це міг бути винищувач МіГ-29.

За даними Telegram-каналів, інцидент стався біля Шепетівки на Хмельниччині. Місцеві мешканці спочатку чули звук літака, а потім - гучний вибух. Також у мережі з'явилося відео нібито з місця падіння.

Авіакатастрофи під час війни в Україні

Нагадаємо, це не перша авіакатастрофа військового літака за час повномасштабної війни в Україні.

У серпні 2023 року на Житомирщині зіткнулися два тренувальні літаки L-39. Тоді загинули троє досвідчених українських пілотів 40-ї бригади тактичної авіації: Андрій Пільщиков (позивний "Джус"), В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

А у серпні 2024 року під час відбиття масованої російської ракетно-дронової атаки розбився винищувач F-16. Тоді загинув пілот Олексій Месь (позивний "Мунфіш"), який був одним із перших українців, що опанували цей тип літаків.

Додамо, цього тижня в США розбився ядерний бомбардувальник B-52 Stratofortress. Літак упав майже одразу після злету.

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Хмельницька областьАвіакатастрофа