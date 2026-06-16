Военный самолет разбился в Хмельницкой области: первые подробности

Источники РБК-Украина пока не уточняют, какой именно самолет потерпел авиакатастрофу.

Однако местные Telegram-каналы пишут, что это мог быть истребитель МиГ-29.

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел недалеко от Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала услышали звук самолета, а затем - громкий взрыв. Также в сети появилось видео, якобы снятое с места падения.

Авиакатастрофы во время войны в Украине

Напомним, это не первая авиакатастрофа военного самолета за время полномасштабной войны в Украине.

В августе 2023 года в Житомирской области столкнулись два учебных самолета L-39. Тогда погибли трое опытных украинских пилотов 40-й бригады тактической авиации: Андрей Пильщиков (позывной "Джус"), Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

А в августе 2024 года во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки разбился истребитель F-16. Тогда погиб пилот Алексей Месь (позывной "Мунфиш"), который был одним из первых украинцев, освоивших этот тип самолетов.