UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті

18:40 16.06.2026 Вт
2 хв
Російське судно раніше супроводжувало танкери "тіньового флоту"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський корабель "Адмірал Григорович" (wikipedia org)

Російський військовий корабель "Адмірал Григорович" зробив попереджувальні постріли в бік цивільної британської яхти в Ла-Манші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що у понеділок, 15 червня, берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського фрегата.

Читайте також: ЄС ударив санкціями по "тіньовому флоту" та оточенню Путіна

Британське судно повідомило, що російський корабель зробив попереджувальні постріли після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші.

"Адмірал Григорович" є одним із кораблів Чорноморського флоту РФ, який вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Він супроводжував танкери "тіньового флоту" росіян та плавав поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

Два прибережні патрульні катери Королівського флоту класу "River" - HMS Mersey та HMS Tyne - супроводжували цей корабель Ла-Маншем вчора, до того як було зроблено попереджувальні постріли.

Нагадаємо, останнім часом міжнародна спільнота значно посилила боротьбу з нелегальними нафтовими перевезеннями Росії. На початку червня стало відомо, що Євросоюз дозволив примусово зупиняти судна російського тіньового флоту.

Такі кроки викликали помітне занепокоєння у Кремлі. Раніше помічник російського диктатора Микола Патрушев заявляв, що для захисту тіньового флоту Москва розглядає можливість супроводу суден конвоями через ризики затримань і можливих "диверсій".

Водночас у Раді Федерації РФ пролунала пропозиція мінувати російські тіньові танкери та підривати їх у разі затримання іноземними державами, щоб спровокувати масштабні екологічні наслідки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ла-Маншяхта