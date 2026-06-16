Військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті

Повідомляється, що у понеділок, 15 червня, берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського фрегата.

Британське судно повідомило, що російський корабель зробив попереджувальні постріли після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші.

"Адмірал Григорович" є одним із кораблів Чорноморського флоту РФ, який вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Він супроводжував танкери "тіньового флоту" росіян та плавав поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

Два прибережні патрульні катери Королівського флоту класу "River" - HMS Mersey та HMS Tyne - супроводжували цей корабель Ла-Маншем вчора, до того як було зроблено попереджувальні постріли.

Нагадаємо, останнім часом міжнародна спільнота значно посилила боротьбу з нелегальними нафтовими перевезеннями Росії. На початку червня стало відомо, що Євросоюз дозволив примусово зупиняти судна російського тіньового флоту.