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Військовий комітет НАТО вперше за 8 років відвідав до Києва

14:19 07.10.2026 Ср
3 хв
aimg Марія Науменко
Військовий комітет НАТО вперше за 8 років відвідав до Києва Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (x.com/CMC_NATO)
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До Києва вперше за вісім років прибув Військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови Військового комітету НАТО адмірала Каво Драгоне.

За словами Драгоне, візит до Києва став виконанням обіцянки, яку він дав головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Адмірал назвав українського генерала своїм добрим другом.

Приїзд Військового комітету також став продовженням червневого візиту Північноатлантичної ради до України.

"Після восьмирічної перерви Військовий комітет НАТО повертається до Києва з офіційним візитом. І хоча фізично нас тут не було, Україна завжди залишалася в наших думках, обговореннях, рішеннях і подальших діях - щодня", - сказав Драгоне.

Про що говорили у Києві

Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрілись з Михайлом Драпатим та українськими військовими.

Однією з головних тем стала ситуація на полі бою. Делегація мала намір отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни.

Також представники Альянсу обговорили, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО ще може зробити для її підтримки.

Драгоне висловив підтримку Україні

Голова Військового комітету НАТО також окремо звернувся до тих, хто, за його словами, намагається послабити підтримку України через саботаж, кібератаки та порушення повітряного простору.

"Тим, хто вважає, що актами саботажу, кібератаками та порушенням повітряного простору можна підірвати нашу підтримку і рішучість, я відповім: ви зазнаєте невдачі", - заявив адмірал.

Він наголосив, що підтримка України з боку НАТО продовжує зростати, а єдність держав Альянсу, за його словами, залишається міцнішою, ніж будь-коли.

Голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що у Києві також відбулося перше в історії відносин України та НАТО засідання Ради Україна-НАТО на рівні Військового комітету саме на території України.

Засідання пройшло під головуванням головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

Наразі делегація Військового комітету НАТО вже залишила Україну та повернулася до Брюсселя.

Нагадуємо, Росія веде гібридну війну проти країн НАТО, зокрема намагаючись послабити підтримку України та перевірити готовність Альянсу реагувати на нові загрози.

Литва повідомляла про можливу підготовку Москвою операцій "під чужим прапором".

Данська розвідка також попереджала про можливе посилення російських гібридних атак проти країн Альянсу найближчими місяцями. Не виключається і проведення обмеженої військової операції.

На цьому тлі Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейські країни бути готовими до тривалої кампанії російських гібридних атак.

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