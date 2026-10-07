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Военный комитет НАТО впервые за 8 лет прибыл в Киев

14:19 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Военный комитет НАТО впервые за 8 лет прибыл в Киев Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (x.com/CMC_NATO)
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В Киев впервые за восемь лет прибыл Военный комитет НАТО. Представители 32 стран обсудят ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Военного комитета НАТО адмирала Каво Драгоне.

По словам Драгоне, визит в Киев стал выполнением обещания, которое он дал главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Адмирал назвал украинского генерала своим хорошим другом.

Приезд Военного комитета также стал продолжением июньского визита Североатлантического совета в Украину.

"После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. И хотя физически нас здесь не было, Украина всегда оставалась в наших мнениях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях – ежедневно", - сказал Драгоне.

О чем будут говорить в Киеве

В ходе визита представители 32 стран НАТО встретятся с Михаилом Драпатым и украинскими военными.

Одной из главных тем станет ситуация в поле боя. Делегация хочет получить непосредственно от украинского командования свежую оценку хода войны.

Представители Североатлантического союза планируют обсудить, в какой дополнительной помощи нуждается Украина и что НАТО еще может сделать для ее поддержки.

Драгоне выразил поддержку Украине

Глава Военного комитета НАТО также отдельно обратился к тем, кто, по его словам, пытается ослабить поддержку Украины через саботаж, кибератаки и нарушение воздушного пространства.

"Тем, кто считает, что актами саботажа, кибератаками и нарушением воздушного пространства можно взорвать нашу поддержку и решимость, я отвечу: вы терпите неудачу", - заявил адмирал.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО продолжает расти, а единство государств Альянса, по его словам, остается более крепким, чем когда-либо.

Напомним, Россия ведет гибридную войну против стран НАТО, в частности, пытаясь ослабить поддержку Украины и проверить готовность Альянса реагировать на новые угрозы.

Литва сообщала о возможной подготовке Москвой операций "под чужим флагом".

Датская разведка также предупреждала о возможном усилении российских гибридных атак против стран Альянса в ближайшие месяцы. Не исключается и проведение ограниченной военной операции.

На этом фоне Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны готовиться к длительной кампании российских гибридных атак.

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