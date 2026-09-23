Військовий гелікоптер Росії залетів у повітряний простір Польщі

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що полякам необхідно готуватися до можливого вторгнення Росії. Він додав, що не зайвим буде зробити запаси, скласти евакуаційний рюкзак та знайти укриття поблизу свого житла.

Зазначимо, Сікорський відреагував на погрози країни-агресорки щодо знищення Польщі "за 2-3 дні". За його словами, РФ матиме значну перевагу у разі війни з Польщею, однак її застосування малоймовірне.