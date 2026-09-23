Военный вертолет России залетел в воздушное пространство Польши

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что полякам необходимо готовиться к возможному вторжению России. Он добавил, что не лишним будет сделать запасы, сложить эвакуационный рюкзак и найти укрытие вблизи своего жилья.

Отметим, Сикорский отреагировал на угрозы страны-агрессора по уничтожению Польши "за 2-3 дня". По его словам, у РФ будет значительное преимущество в случае войны с Польшей, однако ее применение маловероятно.