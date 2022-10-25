Військовий експерт розповів, на що ЗСУ роблять ставки під час контрнаступу

Для контрнаступу все ж таки великі ставки робляться на артилерію, ніж на бронетехніку. Артсистеми готують "грунт" для наступу - знищують склади, позиції ворога, "зачищають" передній край.

За його словами, лише після відпрацювання артилерії та РСЗВ військові на бронетехніці мають можливість потрапити до тилу ворога.

"Танки - це дуже потужна річ, але за фактом сьогодні танкових боїв не так вже й багато, вони є, але вони не визначальні. Визначальними є артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба і знищення ворожих тилів", - сказав Селезньов.