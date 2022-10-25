Военный эксперт рассказал, на что ВСУ делают ставки во время контрнаступления

Для контрнаступления все же большие ставки делаются на артиллерию, нежели на бронетехнику. Артсистемы готовят "почву" для наступления - уничтожают склады, позиции врага, "зачищают" передний край.

По его словам, только после отработки артиллерии и РСЗО военные на бронетехнике имеют возможность попасть в тыл врага.

"Танки - это очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов", - сказал Селезнев.