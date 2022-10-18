Военный бюджет Украины увеличили еще на 387 млрд гривен: на что пойдут деньги

Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2022 год, увеличив расходы на сектор безопасности и обороны на 387 млрд гривен. Законопроект в целом поддержали 318 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Напомним, по данным Минфина, в течение полномасштабной войны, Украина нуждалась в дополнительном финансировании в размере 5 млрд долларов в месяц. В целом на сегодняшний день Украина уже получила финансовую поддержку от иностранных партнеров в размере 20,7 млрд долларов, из которых почти 50% - не требующие возврата грантовые средства. Украина ожидает 5 млрд евро от ЕС и 4,5 млрд долларов от США до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.