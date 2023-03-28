UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У військовій академії РФ під Санкт-Петербургом померли троє курсантів

Фото: у військовій академії РФ під Санкт-Петербургом померли троє курсантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У військовій академії під Санкт-Петербургом померли троє курсантів. Їм було по 19 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Так, день до інциденту курсанти були у звільненні, але вже ввечері знаходилися в частині на побудові. Потім вони відійшли до сну разом із товаришами по службі.

"Вранці курсантам стало погано, у них пішла піна з рота і з'явилися ознаки епілептичного нападу. Вони померли до прибуття лікарів", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі Baza уточнюється, що один із загиблих курсантів був із Нальчика, ще один із Владивостока. Їм було 19 років.

Як повідомлялося, в Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули.

Також раніше ми писали, що щонайменше понад тисячу мобілізованих росіян було ліквідовано в Україні або загинуло на території РФ з вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація