У військовій академії РФ під Санкт-Петербургом померли троє курсантів

У військовій академії під Санкт-Петербургом померли троє курсантів. Їм було по 19 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Медуза ".

Так, день до інциденту курсанти були у звільненні, але вже ввечері знаходилися в частині на побудові. Потім вони відійшли до сну разом із товаришами по службі.

"Вранці курсантам стало погано, у них пішла піна з рота і з'явилися ознаки епілептичного нападу. Вони померли до прибуття лікарів", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі Baza уточнюється, що один із загиблих курсантів був із Нальчика, ще один із Владивостока. Їм було 19 років.