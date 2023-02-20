У Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі: шестеро загиблих
У Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Так, вибух стався сьогодні вранці, 20 лютого, в одному з районів Курської області.
"Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин", - йдеться у повідомленні.
Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим.
За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Однак їхні тіла поки не виявили - зараз з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.
Як повідомлялось, щонайменше понад тисячу мобілізованих росіян було ліквідовано в Україні або загинуло на території РФ з вересня.
Нагадаємо, впродовж останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат РФ у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.