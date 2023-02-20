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У Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі: шестеро загиблих

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Росія, Понеділок 20 лютого 2023 13:09
У Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі: шестеро загиблих Фото: у Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, вибух стався сьогодні вранці, 20 лютого, в одному з районів Курської області.

"Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин", - йдеться у повідомленні.

Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим.

За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Однак їхні тіла поки не виявили - зараз з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.

Як повідомлялось, щонайменше понад тисячу мобілізованих росіян було ліквідовано в Україні або загинуло на території РФ з вересня.

Нагадаємо, впродовж останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат РФ у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.

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