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В военной академии РФ под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов

Фото: в военной академии РФ под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Им біло по 19 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Так, в день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

"Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они умерли до прибытия врачей", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Baza уточняется, что один из погибших курсантов был из Нальчика, еще один из Владивостока. Им было по 19 лет.

Как сообщалось, в Курской области РФ срочники устроили взрыв в блиндаже. По предварительным данным, шестеро военных погибли.

Также ранее мы писали, что, по меньшей мере, более тысячи мобилизованных россиян были ликвидированы в Украине или погибли на территории РФ с сентября.

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