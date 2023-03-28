В военной академии РФ под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов

В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. Им біло по 19 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Медуза ".

Так, в день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

"Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они умерли до прибытия врачей", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале Baza уточняется, что один из погибших курсантов был из Нальчика, еще один из Владивостока. Им было по 19 лет.