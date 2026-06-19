Військовим-винахідникам платитимуть "відсоток" за розробки

Українські військовослужбовці, які створюють новітні оборонні технології, отримуватимуть пряму фінансову винагороду за свої розробки. Кабінет Міністрів затвердив чіткі правила управління інтелектуальною власністю в Силах оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Куди спрямують кошти від ліцензій

Згідно з ухваленою постановою, державні військові розробки тепер передаватимуть у серійне виробництво на платній основі через прозору систему ліцензування.

Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій виплачуватимуть безпосередньо військовим-розробникам.

Решту суми розподілять на такі потреби:

фінансування діяльності підрозділу, де створили технологію

розвиток військового R&D та оборонних інновацій

заходи для юридичного захисту українських технологій

В окремих випадках ліцензії на технології можуть надаватися безкоштовно

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Нові умови для оборонного бізнесу

Ухвалене рішення створює єдину екосистему для розпорядження інтелектуальною власністю в армії. Новий порядок розширює правила, запроваджені у жовтні 2025 року, та відкриває ринок для технологій усіх складових Сил оборони, а не лише Міноборони.

Для виключних ліцензій передбачено конкурсний відбір виробників, а для невиключних - закріплено рівні умови отримання. Окрім безпосередньо технологій, правила регулюють використання контенту (аудіо, відео, зображень), який належить Силам оборони.

В оборонному відомстві очікують, що це пришвидшить цикли розробки зброї, допоможе масштабувати ефективні рішення та забезпечить технологічну перевагу на фронті.