Військовим-винахідникам платитимуть "відсоток" за розробки
Українські військовослужбовці, які створюють новітні оборонні технології, отримуватимуть пряму фінансову винагороду за свої розробки. Кабінет Міністрів затвердив чіткі правила управління інтелектуальною власністю в Силах оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Куди спрямують кошти від ліцензій
Згідно з ухваленою постановою, державні військові розробки тепер передаватимуть у серійне виробництво на платній основі через прозору систему ліцензування.
Щонайменше 25% коштів від платних ліцензій виплачуватимуть безпосередньо військовим-розробникам.
Решту суми розподілять на такі потреби:
- фінансування діяльності підрозділу, де створили технологію
- розвиток військового R&D та оборонних інновацій
- заходи для юридичного захисту українських технологій
- В окремих випадках ліцензії на технології можуть надаватися безкоштовно
Нові умови для оборонного бізнесу
Ухвалене рішення створює єдину екосистему для розпорядження інтелектуальною власністю в армії. Новий порядок розширює правила, запроваджені у жовтні 2025 року, та відкриває ринок для технологій усіх складових Сил оборони, а не лише Міноборони.
Для виключних ліцензій передбачено конкурсний відбір виробників, а для невиключних - закріплено рівні умови отримання. Окрім безпосередньо технологій, правила регулюють використання контенту (аудіо, відео, зображень), який належить Силам оборони.
В оборонному відомстві очікують, що це пришвидшить цикли розробки зброї, допоможе масштабувати ефективні рішення та забезпечить технологічну перевагу на фронті.
Новітні українські розробки в оборонній сфері
Нагадаємо, нещодавно українська компанія Global Mark презентувала у Франції унікальний підводний безпілотник Sea Trident. Цей апарат адаптований для повністю автономних операцій під водою та здатний непомітно доставляти вантажі вагою до 1000 кг для ураження стратегічних об'єктів та великих кораблів РФ.
Крім того, вітчизняні інженери створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів на висоті від 12 до 18 кілометрів. Головною особливістю цієї системи повітряного старту є її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Також днями стало відомо, що в Україні розробили новий морський безпілотник-тримаран SIRENA, призначений для полювання на російську авіацію. Комплекс оснащений потужними засобами РЕБ із радіусом дії до 30 кілометрів та ракетами для ураження цілей.