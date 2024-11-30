Військовим стане простіше скаржитися на неякісні продукти харчування: що змінилося

У відомстві зазначають, що нововведення має значно скоротити час на обробку скарг, а також покращити забезпечення Збройних сил якісними продуктами.

Раніше процес подання рекламацій був повністю паперовим і займав багато часу. Завдяки новій функції система автоматично підтягує інформацію із замовлення, що дозволяє військовим частинам лише додати дані про неякісний товар. Електронний документ формується у 2–3 рази швидше, ніж це було раніше.

Крім того, новий підхід підвищує прозорість процесу. Структурована інформація у системі дозволяє оперативно виявляти зловживання з боку постачальників та ефективніше реагувати на проблеми.

DOT-Chain продовжує вдосконалюватися. У 2025 році планується додати можливість подання електронних рекламацій щодо повноти та термінів постачання.