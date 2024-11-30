Военным станет проще жаловаться на некачественные продукты питания: что изменилось

В ведомстве отмечают, что нововведение должно значительно сократить время на обработку жалоб, а также улучшить обеспечение вооруженных сил качественными продуктами.

Раньше процесс подачи рекламаций был полностью бумажным и занимал много времени. Благодаря новой функции система автоматически подтягивает информацию по заказу, что позволяет военным частям только добавить данные о некачественном товаре.

Кроме того, новый подход повышает прозрачность процесса. Структурированная информация в системе позволяет оперативно выявлять злоупотребления со стороны поставщиков и более эффективно реагировать на проблемы.

DOT-Chain продолжает совершенствоваться. В 2025 году планируется добавить возможность предоставления электронных рекламаций о полноте и сроках поставки.