Військовим спростили закупівлю дронів і РЕБ: як це вплине на фронт

Важливе рішення щодо дронів і РЕБ

Як зазначив Шмигаль, тепер військові частини зможуть купувати дрони, РЕБ і необхідні запчастини напряму і без бюрократії.

Раніше закупівлі компонентів для дронів і засобів РЕБ ускладнювалися через необхідність для постачальників збирати повний пакет документів на кодифікований виріб. Після того як Кабмін вніс зміни до порядку закупівель українських БПЛА, тактичних засобів радіоелектронної боротьби та їхніх комплектуючих, ці перешкоди знято.

"Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше та ефективніше, що посилить боєздатність сил оборони", - додав міністр.

Маркетплейс DOT-Chain Defence

За словами Шмигаля, Кабмін також масштабував Маркетплейс DOT-Chain Defence, тепер його використовуватимуть для закупівель оборонних товарів для потреб Нацгвардії України.

Військові частини Нацгвардії зможуть замовляти через платформу безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ і комплектуючі, отримуючи їх значно швидше.

DOT-Chain Defence уже успішно працює для забезпечення ЗСУ: доступ до системи мають 130 бригад, що дало змогу скоротити строки постачання з місяців до тижнів і навіть днів.

"Приєднання Національної гвардії до системи DOT-Chain Defence зміцнює потенціал усіх сил безпеки та оборони заради досягнення спільної мети - захисту України та наближення справедливого миру", - звернув увагу міністр оборони.