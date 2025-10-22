Военным упростили закупку дронов и РЭБ: как это повлияет на фронт

Важное решение по дронам и РЭБ

Как отметил Шмыгаль, теперь военные части смогут покупать дроны, РЭБ и необходимые запчасти напрямую и без бюрократии.

Ранее закупки компонентов для дронов и средств РЭБ затруднялись из‑за необходимости для поставщиков собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие. После того как Кабмин внес изменения в порядок закупок украинских БПЛА, тактических средств радиоэлектронной борьбы и их комплектующих, эти препятствия сняты.

"Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны", - добавил министр.

Маркетплейс DOT-Chain Defence

По словам Шмыгаля, Кабмин также масштабировал Маркетплейс DOT-Chain Defence. теперь он будет использоваться для закупок оборонных товаров для нужд Нацгвардии Украины.

Военные части Нацгвардии смогут заказывать через платформу беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и комплектующие, получая их значительно быстрее.

DOT-Chain Defence уже успешно работает для обеспечения ВСУ: доступ к системе имеют 130 бригад, что позволило сократить сроки поставок с месяцев до недель и даже дней.

"Присоединение Национальной гвардии к системе DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех сил безопасности и обороны ради достижения общей цели - защиты Украины и приближения справедливого мира", - обратил внимание министр обороны.