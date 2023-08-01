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За військовим переворотом у Нігері стоїть Росія, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За військовим переворотом у Нігері стоїть Росія. Країна-терорист має глобальний сценарій провокації для підриву безпекового порядку у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Уже абсолютно очевидно, що за так званим "військовим переворотом" у Нігері стоїть Росія. Стандартна російська тактика: відвернути увагу, скористатися моментом і розширити конфлікт", - написав Подоляк.

На його думку, підтримка, висловлена бунтівникам представниками проросійських Малі та Буркіна-Фасо (де активну роль відіграє ПВК "Вагнера"), лише додає впевненості в тому, що "Росія має глобальний сценарій провокації нестабільностей для підриву безпекового порядку у світі".

"Час зробити правильний висновок: лише усунення клану Путіна й відправлення Росії на політичне переродження гарантує світу недоторканність правил і стабільність", - наголосив радник глави ОП.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

Пізніше у Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума, закрили кордони та запровадили комендантську годину.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері. Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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