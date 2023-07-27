ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна засуджує держпереворот у Нігері, - МЗС

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 13:25
Україна засуджує держпереворот у Нігері, - МЗС Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна рішуче засуджує державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу", - заявили у відомстві.

У МЗС наголосили, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів у регіоні Центральної Африки та Сахелю.

Держпереворот в Нігері

Президент Нігера Мохамед Базум повідомив, що 26 липня "елементи президентської гвардії взяли участь у русі антиреспубліканських настроїв і марно намагалися заручитися підтримкою національних збройних сил і національної гвардії".

При цьому зазначалося, що Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні.

Пізніше стало відомо, що бунтівники в Нігері відмовилися відпустити Базума, переговори з президентською охороною провалилися. Водночас армія країни не підтримала бунтівників.

Сьогодні у Нігері військові оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума, закрили кордони та запровадили комендантську годину. До країни з метою проведення переговорів відправився президент сусіднього Беніна Патріс Телон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Нигер Держпереворот
NEWS
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків