Військовим переглянуть виплати спецпенсій: що хочуть змінити

Що передбачає реформа спецпенсій

За словами урядовця, чинна система спеціальних пенсій, які призначаються за шкідливі умови праці або специфіку професії, створює певну несправедливість, особливо під час повномасштабного вторгнення.

Багато цивільних громадян були мобілізовані й через це не мають таких преференцій, як кадрові військові.

Головна відмінність нової моделі полягає у переході на професійні накопичувальні пенсії, які фінансуватимуться за рахунок додаткових внесків роботодавців, а не держбюджету.

"Реформа спецпенсій, тобто перехід від спеціальних пенсій до професійних, має сформувати справедливі правила для всіх, хто захищав країну, та підготувати систему до зростання кількості військових пенсій після демобілізації", - наголосив Денис Улютін.

Зараз для отримання спецпенсії необхідно мати чітко задані параметри, наприклад, 25 років стажу. Якщо людині не вистачає бодай року, весь цей стаж для спецумов втрачається.

Професійна ж система дозволить зберігати накопичення вже після першого року внесків, незалежно від подальшої зміни сфери діяльності.

Права мобілізованих та перехідний період

Нововведення покликані усунути "прірву" між кадровими військовими та мобілізованими, які відслужили на фронті 2-3 роки, але не мають необхідних 25 років вислуги для військової пенсії.

Мінсоцполітики пропонує, щоб навіть один рік служби формував право на професійну пенсію, а для учасників бойових дій розглядають окрему збільшену державну надбавку за наявність бойового стажу.

Для теперішніх пенсіонерів - всі, хто вже отримує спеціальні пенсії, нічого не втратять - призначені виплати повністю зберігаються.

Для тих, хто служить зараз - перехід буде поступовим. Роки служби до старту реформи порахують за старими правилами, після - за новими.

Тривалість переходу - громадяни, які вже мають понад 13 років стажу (більше половини від необхідного), виходитимуть на пенсію за старими нормами. Загалом перехідний період триватиме приблизно 12-13 років.

Законопроєкт наразі фіналізується, уряд завершує фінансові розрахунки. Запустити реформу планують уже цього року.