Військовим обмежать доступ до азартних ігор: як це працюватиме

18:06 23.03.2026 Пн
2 хв
Обмеження діятимуть на час воєнного стану
aimg Марія Науменко
фото: військовим обмежать доступ до азартних ігор (Getty Images)

В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони.

"Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета - захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у відомстві.

Згідно з задумом, під час входу в азартну гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців.

Якщо система підтвердить обмеження, доступ до гри автоматично блокуватиметься.

Водночас організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про статус користувача як військового. Система передаватиме лише факт обмеження - без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме державний регулятор грального ринку - агентство PlayCity.

Раніше представники грального бізнесу застерігали, що запровадження додаткових обмежень може мати негативні наслідки для ринку.

Зокрема, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут заявляв, що посилення лімітів для користувачів легальних онлайн-казино може призвести до втрат бюджету.

За його словами, існує ризик, що частина гравців перейде на нелегальні платформи, зокрема російські, які досі не заблокували на території України.

