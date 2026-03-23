Военным ограничат доступ к азартным играм: как это будет работать

18:06 23.03.2026 Пн
2 мин
Ограничения будут действовать на время военного положения
aimg Мария Науменко
фото: военным ограничат доступ к азартным играм (Getty Images)

В Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывают совместно с Министерством обороны.

"Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель - защитить военных и семьи от рисков и последствий игровой зависимости", - отметили в ведомстве.

Согласно замыслу, при входе в азартную игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, а также реестр военнослужащих.

Если система подтвердит ограничения, доступ к игре автоматически будет блокироваться.

В то же время организаторы азартных игр не будут иметь доступа к информации о статусе пользователя как военного. Система будет передавать только факт ограничения - без раскрытия персональных данных.

За внедрение механизма будет отвечать государственный регулятор игорного рынка - агентство PlayCity.

Ранее представители игорного бизнеса предостерегали, что введение дополнительных ограничений может иметь негативные последствия для рынка.

В частности, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут заявлял, что ужесточение лимитов для пользователей легальных онлайн-казино может привести к потерям бюджета.

По его словам, существует риск, что часть игроков перейдет на нелегальные платформы, в том числе российские, которые до сих пор не заблокировали на территории Украины.

