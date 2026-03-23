Військовим обмежать доступ до азартних ігор: як це працюватиме

В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

"Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета - захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у відомстві.

Згідно з задумом, під час входу в азартну гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців.

Якщо система підтвердить обмеження, доступ до гри автоматично блокуватиметься.

Водночас організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про статус користувача як військового. Система передаватиме лише факт обмеження - без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме державний регулятор грального ринку - агентство PlayCity.