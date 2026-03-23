ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Військовим обмежать доступ до азартних ігор: як це працюватиме

18:06 23.03.2026 Пн
2 хв
Обмеження діятимуть на час воєнного стану
aimg Марія Науменко
Військовим обмежать доступ до азартних ігор: як це працюватиме фото: військовим обмежать доступ до азартних ігор (Getty Images)

В Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Читайте також: Всередині казино: як Україна запускає Державну систему онлайн-моніторингу

"Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета - захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності", - наголосили у відомстві.

Згідно з задумом, під час входу в азартну гру користувача перевірятимуть через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстр військовослужбовців.

Якщо система підтвердить обмеження, доступ до гри автоматично блокуватиметься.

Водночас організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про статус користувача як військового. Система передаватиме лише факт обмеження - без розкриття персональних даних.

За впровадження механізму відповідатиме державний регулятор грального ринку - агентство PlayCity.

Раніше представники грального бізнесу застерігали, що запровадження додаткових обмежень може мати негативні наслідки для ринку.

Зокрема, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут заявляв, що посилення лімітів для користувачів легальних онлайн-казино може призвести до втрат бюджету.

За його словами, існує ризик, що частина гравців перейде на нелегальні платформи, зокрема російські, які досі не заблокували на території України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Мінцифра Казино
Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт
