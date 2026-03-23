Военным ограничат доступ к азартным играм: как это будет работать
В Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывают совместно с Министерством обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
"Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель - защитить военных и семьи от рисков и последствий игровой зависимости", - отметили в ведомстве.
Согласно замыслу, при входе в азартную игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, а также реестр военнослужащих.
Если система подтвердит ограничения, доступ к игре автоматически будет блокироваться.
В то же время организаторы азартных игр не будут иметь доступа к информации о статусе пользователя как военного. Система будет передавать только факт ограничения - без раскрытия персональных данных.
За внедрение механизма будет отвечать государственный регулятор игорного рынка - агентство PlayCity.
Ранее представители игорного бизнеса предостерегали, что введение дополнительных ограничений может иметь негативные последствия для рынка.
В частности, президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут заявлял, что ужесточение лимитов для пользователей легальных онлайн-казино может привести к потерям бюджета.
По его словам, существует риск, что часть игроков перейдет на нелегальные платформы, в том числе российские, которые до сих пор не заблокировали на территории Украины.