Для військових створили резерв квитків на потяги: як забронювати

"Укрзалізниця" створила резерв квитків для військових і постійно додає туди місця. Це було зроблено для того, щоб захисники могли оперативно придбати квитки.

"Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється", - йдеться у повідомленні.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Забронювати резервні квитки на поїзди можна за посиланням. Якщо потрібного напрямку немає у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222.