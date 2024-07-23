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УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Одеси

Вівторок 23 липня 2024 15:21
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УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Одеси Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" запускає додаткові "Інтерсіті" сполученням Київ-Одеса. Вони будуть курсувати до кінця серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Відзавтра "Інтерсіті" до Одеси курсуватиме додатково 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 і 29 серпня за таким графіком:

  • Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34.
  • Зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить збільшити пропозицію місць на цьому напрямку приблизно на 50% порівняно зі звичайними рейсами.

Квитки на всі рейси будуть доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що УЗ ініціювала оновлення до правил перевезення тварин у поїздах.

Крім того, "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди.

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Укрзалізниця Поїзди
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