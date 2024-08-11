Для военных создали резерв билетов на поезда: как забронировать

"Укрзализныця" создала резерв билетов для военных и постоянно добавляет туда места. Это было сделано для того, чтобы защитники могли оперативно купить билеты.

"Уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из прифронтовых городов и периодически расширяется", - говорится в сообщении.

Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.

Забронировать резервные билеты на поезда можно по ссылке. Если нужного направления нет в списке, можно обратиться на горячую линию 0 800 503 222.