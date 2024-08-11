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Для военных создали резерв билетов на поезда: как забронировать

Фото: для военных создали резерв билетов на поезда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Для украинских военных был создан резерв билетов на поезда. Их можно забронировать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Укрзализныця" создала резерв билетов для военных и постоянно добавляет туда места. Это было сделано для того, чтобы защитники могли оперативно купить билеты.

"Уже более 500 военных ежедневно получают возможность ехать. Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из прифронтовых городов и периодически расширяется", - говорится в сообщении.

Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.

Забронировать резервные билеты на поезда можно по ссылке. Если нужного направления нет в списке, можно обратиться на горячую линию 0 800 503 222.

 

Напомним, в Украине был запущен первый в истории детский вагон. Он будет курсировать в составе поезда "Харьков - Ясиня". Билеты в детский вагон можно приобрести в мобильном приложении "Укрзализныци".

Также ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" запустила дополнительные "Интерсити" сообщением из Киева в Одессу. Они будут курсировать до конца августа.

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