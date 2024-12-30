Для військових і їхніх родин створили єдину платформу "На зв'язку": чим вона корисна
В Україні запустили єдину інформаційну платформу "На зв'язку", яка містить важливу інформацію для військовослужбовців і їхніх родин.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 61-ї окремої механізованої Степової бригади (61 ОМБр) Збройних сил України у Facebook.
"На зв'язку": що відомо про платформу та її функції
У 61 ОМБр розповіли, що єдина інформаційна платформа "На зв'язку" корисна тим, що містить важливу інформацію для:
- військовослужбовців
- сімей полонених
- сімей зниклих безвісти
- сімей загиблих
- сімей поранених
- сімей звільнених з полону
Уточнюється, що платформа:
- була створена Генеральним штабом ЗСУ
- містить тематичні розділи
- об'єднує перевірені ресурси для юридичної, медичної, психологічної підтримки, навчання, працевлаштування, пільг та іншої допомоги
"Також доступні вакансії для ветеранів, осіб з інвалідністю та звільнених із полону", - додали у Степовій бригаді.
Зазначається також, що платформа побудована на системі постійного зворотнього зв'язку.
Допис 61 ОМБр (скриншот: facebook.com/61opbr)
"Платформа забезпечує служби супроводу актуальними ресурсами, які допомагають здійснювати супровід швидше та ефективніше. Водночас кожен захисник та його родина можуть скористатися всіма перевагами для отримання швидкого доступу до важливої інформації", - наголошується на платформі.
У "На зв'язку" доступні такі розділи:
- медичні послуги
- корисна інформація
- психологічна підтримка
- юридична допомога
- цифрова мапа знижок
- події
- каталог курсів
- освітні матеріали
- пошук вакансій
- кар'єрні матеріали
- локації
- надавачі послуг
Розділи платформи "На зв'язку" (скриншот: nazviazku.zsu.gov.ua)
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