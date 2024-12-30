Для военных и их семей создали единую платформу "На связи": чем она полезна

В Украине запустили единую информационную платформу "На связи", которая содержит важную информацию для военнослужащих и их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 61-й отдельной механизированной Степной бригады (61 ОМБр) Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На связи": что известно о платформе и ее функциях

В 61 ОМБр рассказали, что единая информационная платформа "На связи" полезна тем, что содержит важную информацию для:

военнослужащих

семей пленных

семей пропавших без вести

семей погибших

семей раненых

семей освобожденных из плена

Уточняется, что платформа:

была создана Генеральным штабом ВСУ

содержит тематические разделы

объединяет проверенные ресурсы для юридической, медицинской, психологической поддержки, обучения, трудоустройства, льгот и другой помощи

"Также доступны вакансии для ветеранов, лиц с инвалидностью и освобожденных из плена", - добавили в Степной бригаде.

Отмечается также, что платформа построена на системе постоянной обратной связи.

Публикация 61 ОМБр (скриншот: facebook.com/61opbr)

"Платформа обеспечивает службы сопровождения актуальными ресурсами, которые помогают осуществлять сопровождение быстрее и эффективнее. В то же время каждый защитник и его семья могут воспользоваться всеми преимуществами для получения быстрого доступа к важной информации", - отмечается на платформе.

В "На связи" доступны следующие разделы:

медицинские услуги

полезная информация

психологическая поддержка

юридическая помощь

цифровая карта скидок

события

каталог курсов

образовательные материалы

поиск вакансий

карьерные материалы

локации

поставщики услуг

Разделы платформы "На связи" (скриншот: nazviazku.zsu.gov.ua)