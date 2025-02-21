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Військових Болгарії не відправлятимуть в Україну: парламент ухвалив декларацію

Болгарія, П'ятниця 21 лютого 2025 16:22
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Військових Болгарії не відправлятимуть в Україну: парламент ухвалив декларацію Фото: парламент Болгарії вирішив, що не відправлятиме військових в Україну (wikipedia.org)
Автор: Катерина Черніговець

Парламент Болгарії прийняв декларацію, за якою їхні військові не будуть брати участь в операціях в Україні. Виключення - зобов’язання країни в рамках НАТО, ЄС, ООН та ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.com.

Як повідомляє видання, прийнята декларація закликає до дипломатичного вирішення конфлікту. В ній не міститься прямого засудження дій Росії в Україні.

Відмічається, що спроби включити формулювання, що засуджує війну були відхилені. Так само не була прийнята пропозиція щодо вилучення посилань на зобов'язання Болгарії щодо НАТО та ЄС.

Під час парламентських дебатів депутат з проросійської партії "Відродження" Ангел Георгієв стверджував, що в декларації залишається можливість відправлення болгарських військових в Україну. Однак Станіслав Балабанов з партії "Є такий народ" запевнив, що в "без офіційного запиту ради міністрів роль парламенту полягала в тому, щоб забезпечити інституційну гарантію через декларацію". Депутат Тома Біков розкритикував політичний дискурс навколо декларації, бо жодного запиту про військову участь Болгарії не надходило.

Нагадаємо, що Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що відкритий до обговорення миротворчої місії в Україні. Але йому треба зрозуміти: як буде зміцнена безпека й обороноздатність країни в разі відправки військ і які будуть умови розміщення цих військ.

Глава МЗС Чехії не хоче поки обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні. А його колега зі Словаччини взагалі проти відправки своїх солдатів.

При цьому, у Польщі вважають, що країни, які межують з РФ, не повинні відправляти своїх військових у складі миротворчої місії до України. Це може викликати непотрібні провокації й погіршити ситуацію.

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