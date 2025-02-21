Военных Болгарии не будут отправлять в Украину: парламент принял декларацию

Парламент Болгарии принял декларацию, по которой их военные не будут участвовать в операциях в Украине. Исключение - обязательства страны в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ.

Как сообщает издание, принятая декларация призывает к дипломатическому решению конфликта. В ней не содержится прямого осуждения действий России в Украине.

Отмечается, что попытки включить формулировку, осуждающую войну были отклонены. Так же не было принято предложение об изъятии ссылок на обязательства Болгарии по НАТО и ЕС.

Во время парламентских дебатов депутат из пророссийской партии "Возрождение" Ангел Георгиев утверждал, что в декларации остается возможность отправки болгарских военных в Украину. Однако Станислав Балабанов из партии "Есть такой народ" заверил, что в "без официального запроса совета министров роль парламента заключалась в том, чтобы обеспечить институциональную гарантию через декларацию". Депутат Тома Биков раскритиковал политический дискурс вокруг декларации, потому что ни одного запроса о военном участии Болгарии не поступало.