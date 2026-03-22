Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Військових більше не відправлятимуть на БЗВП за кордон: у Генштабі пояснили причину

14:06 22.03.2026 Нд
2 хв
Підготовка новобранців буде виключно на території України
aimg Тетяна Степанова
Фото: Україна більше не відправлятиме військових на БЗВП за кордон

Україна більше не відправлятиме військових на базову військову підготовку за кордон.

Про це розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

За його словами, Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України.

Таке рішення українського командування пов’язано із тим, що інструктори західних країн не мають сучасного бойового досвіду.

"Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", - сказав Межевікін.

Водночас у Генштабі наголошують, що постійно працюють над удосконаленням підготовки, зокрема й за кордоном.

"Велика Британія - перша країна, яка запропонувала перенести всю підготовку в Україну та концентрувати зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності, щоб уникнути їх розпорошення", - розповів Межевікін.

БЗВП в Україні

Нагадаємо, нинішня програма БЗВП - не про вивчення статутів, а про реальну готовність до всіх викликів на полі бою. Рекрутів не тільки забезпечують всім необхідним, але й платять зарплату.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми повідомляли, що навчальні центри ЗСУ переносять углиб України через дронові та ракетні загрози.

