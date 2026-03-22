Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над усовершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.