Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину

14:06 22.03.2026 Вс
2 мин
Подготовка новобранцев будет исключительно на территории Украины
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина больше не будет отправлять военных на БЗВП за границу (РБК-Украина)

Украина больше не будет отправлять военных на базовую военную подготовку за границу.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над усовершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.

БЗВП в Украине

Напомним, нынешняя программа БЗВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее мы сообщали, что учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз.

