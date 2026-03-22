Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину

Украина больше не будет отправлять военных на базовую военную подготовку за границу.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.
Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.
"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.
В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над усовершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.
"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.
Напомним, нынешняя программа БЗВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.
Также ранее мы сообщали, что учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз.