Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 1040 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворожої армії з початку широкомасштабної агресії склали вже близько 462 980 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 25 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.04.24 орієнтовно склали:

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

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