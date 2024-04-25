Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні
Фото: Український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українські захисники за добу ліквідували ще 1040 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворожої армії з початку широкомасштабної агресії склали вже близько 462 980 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 25 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 462 980 (+1040) осіб ліквідовано;
- танків - 7255 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 13 942 (+14) од.;
- артилерійських систем - 11836 (+28) од.;
- РСЗВ - 1049 (+1) од.;
- засоби ППО - 772 (+1)од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10) од.;
- крилаті ракети - 2118 (+1) од;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 949 (+57) од.;
- спеціальна техніка - 1946 (+2).
Ситуація на фронті
У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.
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