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Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні

Четвер 25 квітня 2024 07:48
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Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні Фото: Український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

Українські захисники за добу ліквідували ще 1040 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворожої армії з початку широкомасштабної агресії склали вже близько 462 980 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 25 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 462 980 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків - 7255 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 942 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 11836 (+28) од.;
  • РСЗВ - 1049 (+1) од.;
  • засоби ППО - 772 (+1)од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9449 (+10) од.;
  • крилаті ракети - 2118 (+1) од;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 949 (+57) од.;
  • спеціальна техніка - 1946 (+2).

Більше тисячі окупантів за добу. Генштаб оновив втрати російської армії в Україні

Ситуація на фронті

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб повідомив, що українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

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