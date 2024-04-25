Бійці ССО допомогли знищити "Бук-М1" РФ, який готували для пуску ракет (відео)
Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) допомогли знищити російський "Бук-М1". Його саме готували до пуску ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.
"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет", - йдеться у повідомленні.
Бійці передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.
"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети - його було оперативно знищено", - додали в ССО.
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська намагаються досягти тактично значущих успіхів на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.
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