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Бійці ССО допомогли знищити "Бук-М1" РФ, який готували для пуску ракет (відео)

Україна, Четвер 25 квітня 2024 08:45
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Бійці ССО допомогли знищити "Бук-М1" РФ, який готували для пуску ракет (відео) Фото: бійці ССО допомогли знищити російський "Бук-М1" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) допомогли знищити російський "Бук-М1". Його саме готували до пуску ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

"Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет", - йдеться у повідомленні.

Бійці передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони.

"Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети - його було оперативно знищено", - додали в ССО.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська намагаються досягти тактично значущих успіхів на Авдіївському напрямку. ЗСУ просунулися у Кринках Херсонської області та зберігають позиції у населеному пункті.

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