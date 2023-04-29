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Військові знищили ЗРК "Тор М2" та дві "Тунгуски" окупантів (відео)

Фото: Військові ЗСУ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції ворожого ЗРК "Тор М2" та завдали по ньому удару. Внаслідок чого військову техніку окупантів вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Наші бійці знищили один російський "Тор М2", - йдеться у повідомленні.

Також на відео можна побачити, що бійцям вдалося знищити дві установки 2С6 "Тунгуска".

Тор

Радянський та російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

2С6 "Тунгуска"

Радянський та російський зенітний гарматно-ракетний комплекс (ЗПРК), зенітна самохідна установка (ЗСУ) розробки Тульського КБ приладобудування (має індекси 2С6 та 2С6М).

Нагадаємо, що українські артилеристи атакували російських окупантів на фронті. Захисники знищили три ворожі БМП та танк ворога.

Протягом квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили понад 20 цілей на фронті, серед яких танки, БМП й БРТ.

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