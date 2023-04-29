RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные уничтожили ЗРК "Тор М2" и две "Тунгуски" оккупантов (видео)

Фото: Военные ВСУ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позиции вражеского ЗРК "Тор М2" и нанесли по нему удар. В результате чего военную технику оккупантов удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Наши бойцы уничтожили один российский "Тор М2", говорится в сообщении.

Также на видео можно увидеть, что бойцам удалось уничтожить две установки 2С6 "Тунгуска".

Тор

Советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

2С6 "Тунгуска"

Советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), зенитная самоходная установка (ВСУ) разработки Тульского КБ приборостроения (имеет индексы 2С6 и 2С6М).

Напомним, что украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на фронте. Защитники уничтожили три вражеских БМП и танк врага.

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине