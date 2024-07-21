Військові знищили систему дистанційного мінування РФ на Покровському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" ( ОСУВ "Хортиця" ).

Підрозділ батареї управління й артилерійської розвідки 47 окремої механізованої бригади виявив рідкісний російський комплекс на Покровському напрямку.

Така система має принцип роботи, що подібний до РЗСВ, але замість "класичних" реактивних снарядів "Земледелие" вистрілює боєприпаси для дистанційного мінування.

"Земледелие" призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км. Вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.

Одним залпом ця установка може замінувати площу, рівну кільком футбольним полям.

Проте завдяки скиду дружнього підрозділу вийшов потужний вибух, завдяки якому ворожа система злетіла у повітря разом з боєкомплектом та екіпажем.