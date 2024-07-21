Генштаб доповів про ситуацію на фронті: де Росія концентрує зусилля

Росія зосереджую свої сили на Покровському напрямку, а саме в районі населених пунктів Новоолександрівка та Прогрес. На цьому напрямку відбулося найбільше боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора, 20 липня, Сили оборони уразили пункт управління, артилерійську систему, радіолокаційну станцію та дев’ять районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

За минулу добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції підрозділів ЗСУ. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак окупантів в неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, ЗСУ зупинили спроби окупантів просуватись неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.